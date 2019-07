Un’offerta da non rifiutare

All’inizio sembrava un nemico, e anche potenzialmente pericoloso. C’eravamo incontrati sulle montagne del Gennargentu, nella parte orientale della Sardegna, una delle zone meno conosciute d’Italia, nota solo per la sua povertà e il brigantaggio endemico. Una volta le vittime dei sequestri di tutto il paese venivano portate qui e tenute prigioniere per mesi o addirittura anni, finché le trattative per la liberazione non erano concluse. Nonostante secoli di invasioni straniere, questo massiccio montuoso non è mai stato colonizzato per lunghi periodi, e conserva un sentimento di autonomia che ha permesso la sopravvivenza di tradizioni come le feste pasquali che ero andato a vedere. Teoricamente sono celebrazioni cristiane, ma è chiaro che hanno origini pagane molto più profonde e oscure.

Il tempo era sempre stato freddissimo, con scrosci di pioggia che si trasformava in neve; la gente era taciturna e sospettosa con gli estranei, gli alberghi non erano molto migliorati dagli anni venti, quando avevano provocato la rabbia impotente

di D.H. Lawrence. Dopo una decina di giorni già ne avevo abbastanza, ma il traghetto che doveva riportarmi sulla terraferma faceva scalo nel porto locale solo una volta a settimana, così decisi di passare il tempo che mancava alla partenza in un paese dove c’è un mercato, sepolto tra una distesa caotica di strutture di cemento lasciate a metà in attesa delle prossime rimesse dal Belgio o dalla Germania. Mi rassegnai all’unica pensione del posto. L’acqua c’era quando ne aveva voglia, il riscaldamento non funzionava affatto e la mia stanza riusciva a essere squallida e opprimente al tempo stesso: pochi mobili color sangue secco che si fronteggiavano con diffidenza su un lucido pavimento di lastroni, come pezzi avversari in una partita di scacchi.

Non c’erano ristoranti, ma il proprietario borbottò che forse c’era un locale aperto in fondo alla strada. La pioggia cadeva con una ferocia inclemente che sembrava voler suggerire cosa c’era da aspettarsi dagli abitanti del luogo.

Tutte le porte erano chiuse, tutte le serrande abbassate. La strada ripida e tortuosa si era trasformata in un torrente profondo parecchi centimetri, e i ciottoli spingevano verso l’alto zampilli d’acqua in cui per un attimo mi sembrò di vedere il dorso di una grossa trota. Osservando più da vicino scoprii che era un topo affogato, e senza dubbio dovevo somigliargli molto quando finalmente apparve l’insegna al neon di una pizzeria. Il giovane padrone non mi accolse con grande entusiasmo o calore, ma almeno dimostrò un po’ d’interesse imprenditoriale.

La maggior parte dei commercianti che avevo incontrato fino ad allora sembrava quasi scandalizzata quando volevo comprare qualcosa. E i miei deboli tentativi di farmi scusare, pagando il prezzo dovuto per la merce che intendevo sottrarre al negoziante, erano sempre stati trattati con disprezzo. Gli unici altri clienti della pizzeria erano dei ragazzi che mi ignorarono completamente (un vero sollievo in una regione dove ero guardato continuamente con un interesse intenso e fastidioso).

Il maschio dominante

La mia pizza era appena arrivata quando la porta si spalancò rumorosamente e tre uomini entrarono nel locale. Avevano una tenuta da banditi e una corporatura – bassa, larga e muscolosa – chiaramente abituata a sopportarne di tutti i colori. Il capo aveva una barba nera e modi decisamente bruschi, perfino per gli standard sardi. Puntò dritto al bancone e sparò con accento pesante un aspro florilegio di espressioni in sardu, una lingua romanza minore che sembra avere più elementi in comune con il latino e lo spagnolo che con l’italiano. La traduzione di “casa”, per esempio, è domu, plurale domos. Anche quando il modello è l’italiano, si tratta spesso di obsolete forme latineggianti come “cittade” invece di “città”, in sardo tzittade. Non avevo capito neanche una parola, ma la situazione era piuttosto chiara. I nuovi venuti non erano il genere di clientela che il padrone si augurava di avere nel locale, ma non poteva farci niente perché aveva paura.

Senza chiedere permesso né essere invitato, il capo dei tre passò dietro il bancone e versò tre boccali di birra alla spina. Poi si fece strada, tallonato dagli altri due, proprio verso il tavolo accanto al mio. Visto che il locale era quasi vuoto, la cosa sembrava un po’ forzata, ma forse erano clienti abituali e quello era il tavolo dove sedevano sempre. Continuai a mangiare, ma a un certo punto i miei vicini si zittirono. Fino a quel momento avevano chiacchierato in modo rumoroso e insistente, uno show intenso e appassionato del maschio dominante, intervallato da brevi antifone dei suoi compagni.

Il contenuto restava un mistero, ma la forma era fin troppo familiare: il capo che dimostrava il suo potere forando spietatamente i timpani a tutti, e gli altri che mostravano ubbidienza fingendo di ascoltare. Ora il parlottio era terminato. Fu solo per pigra curiosità che mi guardai intorno, e trovai lo spaccone che mi fissava con palese antipatia.

“Polizia o carabinieri?”. Senza afferrare il senso, detti per scontato che fosse ubriaco e mi girai. “Polizia o carabinieri?”, ripeté con un tono ancora più feroce. Lanciai un’occhiata al padrone in cerca d’aiuto, ma sembrava tutto assorto ad ammucchiare i bicchieri. Allora capii a cosa puntava il mio antagonista. Durante quel soggiorno in Sardegna non avevo incontrato visitatori casuali. Non ce n’erano, non in quella zona e in quel periodo dell’anno. E allora che ci facevo io là, un maschio adulto sconosciuto che viaggiava da solo nel territorio delle bande di sequestratori? La risposta era evidente, e un agente non avrebbe avuto difficoltà a procurarsi una falsa identità con un nome straniero. Ero tentato di rispondere a quell’uomo di farsi i fatti suoi, ma lo sguardo fisso, plumbeo dei suoi compagni mi ricordava che c’era molta strada fino alla pensione, che le vie erano deserte e le possibilità di spiacevoli incidenti infinite.

“Souno un tiuriizta ingleize”, risposi.

Avevo preso in prestito l’accento di un diplomatico britannico che aveva passato più di vent’anni in Italia ma evidentemente considerava qualunque tentativo di pronunciarne correttamente la lingua come un primo passo sulla scivolosa china della trasformazione in aborigeno. Poi mostrai la mia patente britannica. Mostrare i documenti è una caratteristica fondamentale della vita italiana da tanto di quel tempo che ha un effetto quasi ipnotico perfino sui malviventi. L’uomo esaminò il documento – incomprensibile, ma sicuramente ufficiale – molto più a lungo di quanto ci sarebbe voluto per leggerlo davvero, e con un’espressione di disagio crescente. Non solo aveva fatto la figura dell’idiota scambiando un turista per un agente in incognito, ma aveva violato la legge fondamentale della sua stessa cultura insultando e implicitamente minacciando un innocuo viaggiatore. Tuttavia non fece nessun tentativo di scusarsi.

“Venga a sedersi qui”. Fece un gesto verso la sedia vuota all’altro tavolo. Avrei preferito pagare e filarmela a letto, ma sembrava scortese rifiutare quel tentativo di riparazione. L’uomo urlò qualcosa al padrone, che portò una bottiglia senza etichetta e quattro bicchierini. Il mio ospite li riempì, me ne passò uno e si scolò subito il suo. Io sorseggiai il mio: era grappa fatta in casa, robusta, di una distilleria illegale. Avevo già notato che uno dei modi in cui i sardi si distinguevano dagli altri italiani era nelle loro usanze conviviali. L’uomo si riempì di nuovo il bicchiere, poi mi tese la mano.

“Bruno”. “Michele”. Mi maciullò le dita per un istante. “Che ci fa in questo buco sperduto?”, mi chiese. “Avevo bisogno di una vacanza”. Tutti e tre gli uomini ridacchiarono, ma lo sguardo di Bruno non vacillò. Mi resi conto che il mio status era ancora indefinito, e cominciai a prestare più attenzione a chi mi stava interrogando. Aveva l’aria di aver superato la trentina, era ancora energico e in forma, ma senza la giovane esuberanza degli altri due, mentre gli occhi avevano la cauta perspicacia di un uomo tutt’altro che sciocco, il cui sviluppo intellettuale è stato frenato dalle circostanze.

“Una vacanza da cosa?”.

“Dal lavoro”.

“Che genere di lavoro?”.

“Insegno”.

“Dove?”.

“All’università di Perugia”.

Lo sguardo attento di Bruno si irrigidì immediatamente. Mi aveva beccato: “Allora lei è italiano dopotutto!”.

Ci misi un po’ a convincerlo che gli stranieri qualche volta erano assunti dalle università italiane, soprattutto se si trattava d’insegnare le lingue. Perfino quando ammise questa possibilità, fu solo con una riserva per salvare la faccia. “Ma… Perugia!”, sospirò, come se si trattasse di Pamplona o di Praga. Poi si lanciò in un’appassionata e lunga arringa sulle difficoltà economiche e politiche della Sardegna. Il succo era quello ben noto a chiunque abbia mai ascoltato le lamentele dei contadini gallesi, dei pescatori di Terranova o di qualsiasi altra comunità che si sente isolata e indifesa contro le forze che controllano la sua vita.

Ma io volevo tornare a letto senza essere malmenato, perciò mi sforzai di sembrare interessato. Le cose andavano così male in tutta l’isola? Bruno mimò un disgusto totale. Dappertutto eccetto che a Cagliari. Era lì che arrivavano i finanziamenti statali, e le luride merde dell’amministrazione regionale facevano in modo che ci restassero. Alla gente di qui promettevano da sempre aiuti e sviluppo, ma non succedeva mai niente e se succedeva i soldi finivano sempre nelle tasche di qualche magnate dell’edilizia.

Ormai avevamo quasi finito la bottiglia di grappa. “Ma certa gente da queste parti se la cava bene”, commentò Bruno confidenzialmente. “Davvero bene! No est berus, cumpanzos? Lavorano sulle montagne, proprio come noi, ma non guardano il bestiame. E diventano ricchissimi, molto in fretta”. Scoppiò in una risata rauca, poi restò immobile e muto come un serpente e mi scrutò. “E cosa sorvegliano allora?”, azzardai. “Persone?”. Bruno lanciò un’occhiata ai suoi compagni.

“Il professore non si perde una battuta, vero?”. Calò di nuovo il silenzio. Lo ruppi con una di quelle osservazioni che ti fanno capire quanto sei ubriaco: “E voi conoscete questa gente?”. Ora i tre mi stavano dedicando tutta la loro attenzione. Il capo soppesò per qualche istante la risposta. Alla fine alzò le spalle: “Tutti conoscono tutti da queste parti”. Feci un gesto al padrone per chiedere il conto, ma

Bruno lo allontanò con un cenno. Era già tutto fatto, disse: ero suo ospite. Non avevo molta voglia di essere in debito con Bruno, ma era inutile discutere.

“Allora, cosa fa domani?”, mi chiese.

“Niente”.

“Noi andiamo in montagna. Venga con noi”. Come quando mi aveva chiamato al suo tavolo, era più un ordine che un invito. Annuii vagamente. “Passo a prenderla alle sei”, disse andandosene.

Tornato alla pensione, mi sdraiai sul letto ghiacciato con i vestiti addosso. Fuori, una pioggia mista a nevischio tagliava il cono di luce del lampione sotto la finestra. Volevo dormire fino a tardi e passare la giornata a leggere. Quanto all’invito di Bruno, era sicuramente una di quelle mattate da ubriaco che al mattino sarebbero svanite come la neve.

Sulle montagne

A quell’epoca gli alberghetti di tutto il Mediterraneo sembravano andare a fuoco ogni paio di settimane, perciò quando l’allarme antincendio si mise a suonare nel cuore della notte mi alzai di scatto.Ma appena fui completamente sveglio mi resi conto che il baccano veniva da fuori. La neve si era sciolta davvero, ma una Land Rover rossa incrostata di fango era parcheggiata in mezzo alla strada con il motore acceso, e un uomo in piedi accanto allo sportello aperto del guidatore suonava il clacson a intervalli regolari.

Bruno doveva aver già svegliato tutti nella zona, perciò avrebbe anche potuto urlare un saluto, ma si limitò a fare un gesto con il pollice in direzione del veicolo, montò a bordo e diede gas. Mi trascinai giù per le scale e lo raggiunsi, senza avere il fegato di tirarmi indietro. Bruno aveva gli stessi vestiti del giorno prima, ma anche un coltello con il manico di gomma legato alla cintura e due cartucciere incrociate sul petto largo. La doppietta era appoggiata sul sedile accanto al suo. Per completare la caricatura di un bandito messicano gli mancavano solo il sigaro e il sombrero, ma non aveva l’aria di una caricatura. Dava l’impressione di abitare in un universo privo dell’idea stessa di commedia.