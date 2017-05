In Turchia le carceri sono diventate un’industria redditizia

In una prigione turca una figlia racconta al padre le ultime notizie. All’improvviso la detenuta si mette a gridare: “Chi è questo assassino? Perché lo portate qui? Fate uscire questo criminale!”. La conversazione finisce tra proteste e insulti. Le guardie hanno fatto entrare un prigioniero comune nella stanza dove Yıldız Keskin sta parlando con i genitori. Ha diritto a una telefonata di dieci minuti a settimana. Keskin, 36 anni, si è sentita minacciata e ha cominciato a urlare.

Suo padre spiega che gli incidenti di questo tipo sono diventati molto frequenti dal luglio scorso, quando la donna, condannata all’ergastolo per la sua militanza in un gruppo armato di estrema sinistra, il Fronte rivoluzionario di liberazione popolare (Dhkp-c), è stata trasferita insieme a una trentina di altre prigioniere politiche nella prigione di Silivri. Prima si trovavano nel carcere femminile di Bakırköy, un quartiere di Istanbul, ma sono state trasferite perché avevano dato fuoco ai mobili delle celle per protestare contro la confisca dei libri e delle riviste.

L’esperimento di Silivri

Le trenta carcerate sono state le prime detenute del gigantesco complesso penitenziario di Silivri, che si sviluppa su un’area di cento ettari e ospita 13mila persone, tra cui duemila dipendenti, in una zona rurale isolata ai confini della provincia di Istanbul. È il non plus ultra dell’industria carceraria turca: comprende un ospedale, una moschea, aule, un supermercato, campi sportivi, due tribunali e alloggi per le guardie. La compresenza di uomini e donne tra i carcerati si è rapidamente trasformata in una fonte di problemi per le detenute.

“Insieme alle detenute sono arrivate anche dieci guardie penitenziarie donne. Ma gli altri agenti sono uomini e non hanno mai visto prigioniere politiche che si ribellano, scandiscono slogan e battono contro i muri. Non ci sono abituati e si comportano come fanno con gli uomini”, spiega Fahrettin Keskin, il padre di Yıldız, rivelando che sua figlia ne porta i “segni sul corpo”. “Le guardie hanno l’abitudine di osservare le donne nelle loro celle e fare commenti pesanti”, aggiunge.

Trenta donne in mezzo a tredicimila uomini. La situazione è incomprensibile e i motivi sono altrettanto oscuri. Ufficialmente si parla di una rappresaglia contro la rivolta delle prigioniere, ma in un articolo del quotidiano filogovernativo Aksam del febbraio del 2014 si legge che il trasferimento delle detenute era già previsto due anni e mezzo fa, e che erano in costruzione nuovi edifici per accogliere le prigioniere. Il sito T24 ha svelato nel giugno del 2015 il possibile obiettivo dell’operazione: liberare i terreni occupati dalla prigione di Bakırköy per fare spazio a un progetto immobiliare di un imprenditore edile vicino al governo.