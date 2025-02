Vicino a Quarrata, in provincia di Pistoia, c’è un luogo speciale: siamo a pochi chilometri dalla città, eppure l’azienda agricola ai piedi della catena montuosa del Montalbano gestita da Gabriella Michelozzi insieme alla sorella Stefania, sembra fuori dal tempo. Michelozzi se ne occupa da quasi quindici anni, curando anche una fattoria didattica e allevando i suoi animali. Mi ha preparato dei piatti gustosi e semplici con i prodotti della sua azienda, ma a tavola non mangia quasi nulla: del resto si è alzata molto presto, come ogni mattina, e quindi, confessa, ha già fatto uno spuntino. Si rivela una grande oratrice e comincia a raccontare com’è diventata, tra le altre cose, una pastora. Una delle tante che in questi anni stanno entrando in un settore tipicamente maschile, cambiandolo e aprendo delle prospettive nuove nella cura dei territori, spesso abbandonati o da cui tanti scappano.

Dopo la laurea in scienze agrarie, Michelozzi ha lavorato in un grande call center a Pistoia, con un contratto a tempo indeterminato. A causa della crisi economica del 2008 metà del personale, composto in gran parte da donne, rischiava la cassa integrazione. Così lavoratrici e lavoratori hanno occupato l’azienda per nove mesi, senza ricevere lo stipendio. “Dalla Caritas arrivavano pacchi di cibo per i lavoratori con marmellate, legumi, pane, formaggi. Tutti alimenti che non dovrebbero mancare mai, sempre presenti a tavola quando io e mia sorella eravamo piccole e i nonni erano contadini”.

Michelozzi ha deciso allora di provare a mettere a posto la casa dei nonni e ripulire tutto il terreno terrazzato dai rovi: “Mia madre ci aveva ricordato che nostra nonna teneva il prato in ordine con delle capre. Senza un soldo in tasca, quindi, sono andata a scambiare delle damigiane di vino per le mie prime cinque capre”. Da allora, di baratto in baratto, Michelozzi ha risparmiato per comprare altri animali e ha imparato a lavorare con loro. Oggi è una custode del territorio: con il ripristino dei terreni, quella che era una fattoria abbandonata è diventata una miniera di biodiversità e un agriturismo.