Premiando il due ricercatori, il comitato per il Nobel si è discostato dalla prassi abituale di priviliegiare ricerche condotte molti decenni prima.

Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato il 2 ottobre alla ricercatrice ungherese Katalin Karikó e al suo collega statunitense Drew Weissman per lo sviluppo dei vaccini a rna messaggero (mRna), decisivi nella lotta contro la pandemia di covid-19.

Durante la pandemia moltissime persone hanno imparato a conoscere il principio dei vaccini a rna messaggero: si concentrano su una piccola parte del virus – nel caso del sars-cov-2 la cosiddetta proteina “spike” – e iniettano nell’organismo filamenti di istruzioni genetiche, chiamate rna messaggero, che stimolano la produzione di questa proteina.

Di per sé innocuo, questo piccolo frammento del coronavirus è poi rilevato dal sistema immunitario, che comincia a produrre anticorpi.

Nel corso della storia il Nobel per la medicina ha premiato scoperte importanti come i raggi X, la penicillina, l’insulina e il dna, ma anche la lobotomia e l’insetticida ddt, che oggi sono caduti in disgrazia.

Oltre al premio, Karikó e Weissman riceveranno un assegno di undici milioni di corone svedesi (circa 920mila euro).