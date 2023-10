Saranno un ministro dell’economia di centrosinistra, Sergio Massa, e un ultraliberista antisistema che vuole tagliare drasticamente la spesa pubblica, Javier Milei, a sfidarsi il 19 novembre nel secondo turno delle presidenziali in Argentina.

Massa, 51 anni, candidato della coalizione governativa peronista, è arrivato in testa con il 36,6 per cento dei voti, nonostante la crisi economica e un’inflazione al 138 per cento, secondo i dati comunicati dall’Autorità elettorale, con più del 97 per cento delle schede scrutinate.

Massa ha preceduto “l’anarco-capitalista” Milei, come lui stesso si definisce, che ha ottenuto il 30 per cento dei voti, un dato notevole considerando che è entrato in politica solo due anni fa, ma al di sotto delle previsioni dei sondaggi.