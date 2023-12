Il pianeta non ha mai consumato così tanto carbone: nel 2023 la domanda globale ha raggiunto le 8,53 miliardi di tonnellate, un record assoluto, soprattutto a causa del forte aumento in Cina, India e Indonesia, ha affermato il 15 dicembre l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).

La combustione del carbone per produrre energia o per scopi industriali emette nell’atmosfera una parte consistente dell’anidride carbonica responsabile del riscaldamento globale.

La Iea ha sottolineato l’aumento del consumo di carbone in Asia. In Cina è aumentato del 4,9 per cento rispetto al 2022 (220 milioni di tonnellate in più), in India dell’8 per cento e in Indonesia dell’11 per cento.

In Europa e negli Stati Uniti il consumo si è invece ridotto rispettivamente del 23 e del 21 per cento. Il motivo principale del calo è che le centrali elettriche stanno gradualmente eliminando il carbone per contenere le emissioni di gas serra.

La Iea ha però ammesso di essere in difficoltà a fare previsioni per la Russia, il quarto consumatore mondiale di carbone, a causa della guerra in Ucraina.