Il 28 dicembre lo stato americano del Maine ha annunciato che Donald Trump non comparirà sulla scheda elettorale per le primarie presidenziali repubblicane del 2024, diventando il secondo stato, dopo il Colorado, a escludere l’ex presidente per via del suo ruolo nell’attacco al campidoglio del 6 gennaio 2021.

“Non è adatto a diventare presidente” in base al quattordicesimo emendamento della costituzione, che esclude dalla responsabilità pubblica chi ha compiuto atti di “insurrezione”, ha dichiarato in un comunicato ufficiale la democratica Shenna Bellows, segretario di stato del Maine e responsabile delle elezioni.

“Non arrivo a questa conclusione con leggerezza”, ha dichiarato Bellows, aggiungendo che l’assalto al campidoglio, sede del congresso degli Stati Uniti, è stato commesso “su ordine, con la piena conoscenza e il sostegno del presidente in carica”. La decisione sarà “sospesa” in caso di contestazione legale, ha aggiunto.

Il portavoce di Donald Trump ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione in tribunale, che potrebbe essere appellata alla corte suprema degli Stati Uniti. “Stiamo assistendo a un tentativo in diretta di rubare un’elezione e privare gli elettori americani del loro diritto di voto”, ha dichiarato Donald Trump attraverso il team della sua campagna.