Le bare di Saleh al Arouri, Azzam al Aqraa, leader dell’ala militare di Hamas, e Mohammad al Rais, un altro dirigente del movimento, erano avvolte in bandiere palestinesi e di Hamas.

Diversi esponenti di Hamas vivono in Libano sotto la protezione di Hezbollah.

Al Arouri e altri sei leader e dirigenti di Hamas sono stati uccisi il 2 gennaio in un attacco contro un ufficio di Hamas nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte del movimento islamista libanese Hezbollah.

Più di mille persone hanno partecipato a Beirut ai funerali del numero due del movimento islamista palestinese Hamas, Saleh al Arouri, ucciso in un attentato attribuito a Israele.

Gridando “Allah Akbar” (dio è il più grande), i partecipanti hanno sventolato la bandiera verde di Hamas e le bandiere palestinesi e della Jihad islamica palestinese. “Abu Obeida bombarda Tel Aviv”, hanno gridato rivolgendosi al portavoce dell’ala militare di Hamas a Gaza.

In un discorso registrato e trasmesso alla folla, il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che si trova in Qatar, ha detto: “Il nemico pensa che con l’assassinio di Saleh al Arouri potrà sconfiggere la resistenza e imporre le sue condizioni, ma ha fallito e non potrà mai spingere Hamas ad abbandonare la sua visione e la sua strategia”.