L’attacco non è ancora stato rivendicato.

“Altre quindici donne sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave”, ha aggiunto l’agenzia.

Almeno quindici persone, tra cui quattordici donne, sono morte il 3 febbraio nell’esplosione di un’autobomba a Manbij, nel nord della Siria, dove sono in corso combattimenti tra le forze curde e le milizie filoturche, ha affermato l’agenzia di stampa Sana.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Il 1 febbraio nove persone, tra cui alcuni miliziani filoturchi, erano morti nell’esplosione di un’autobomba a Manbij, secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani.

In quanto partner dell’occidente in una coalizione internazionale antijihadista, le forze curde partecipano da anni alla lotta contro il gruppo Stato islamico in Siria.

Dopo lo scoppio della guerra civile in Siria, nel 2011, avevano approfittato del ritiro delle forze governative per assumere il controllo di vaste aree nel nord e nel nordest del paese.

Intanto, il 4 febbraio il presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa sarà ad Ankara per la sua seconda visita ufficiale all’estero dopo quella in Arabia Saudita, ha annunciato il 3 febbraio la presidenza della Turchia.