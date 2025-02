Trump ha aggiunto che gli abitanti potrebbero andare a vivere in Giordania o in Egitto, nonostante l’opposizione di questi due paesi e degli stessi palestinesi. “Sarebbero felicissimi di farlo”, ha invece detto Trump.

Netanyahu ha invece definito Trump “il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”.

Ha anche dichiarato che un accordo per normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita “si farà”.

Quest’affermazione è stata immediatamente smentita da Riyadh.

“L’Arabia Saudita proseguirà senza sosta i suoi sforzi per la creazione di uno stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale e, in assenza di questo, non normalizzerà le relazioni diplomatiche con Israele”, ha affermato il ministero degli esteri saudita.

Intanto, il 4 febbraio sono ripresi i negoziati per definire i dettagli della seconda fase della tregua tra Israele e Hamas.