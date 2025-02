“La situazione umanitaria e di sicurezza nell’est della Rdc ha raggiunto livelli allarmanti”, aveva affermato in precedenza durante la riunione.

“Non siamo ancora riusciti a identificare tutte le vittime, e molti diranno che sono solo militari, ma non è così”, ha dichiarato Suminwa ai giornalisti al termine di una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

In seguito l’M23 ha conquistato anche Bukavu, il capoluogo della vicina provincia del Sud Kivu, assumendo quindi il controllo dell’intero lago Kivu, sul confine con il Ruanda.

La premier congolese ha accusato il Ruanda di voler occupare la regione per sfruttare i suoi giacimenti di minerali, alcuni dei quali sono essenziali per i chip e per gli smartphone.

“La domanda che dobbiamo farci è a chi il Ruanda venderà questi minerali ottenuti illegalmente”, ha dichiarato alla stampa.

A dicembre la Rdc aveva presentato una denuncia contro le filiali europee dell’azienda tecnologica statunitense Apple, accusandole di usare minerali provenienti da attività illegali nell’est del paese.