“In questo modo l’Europa dimostra di saper cambiare in corsa”, ha affermato il commissario europeo per l’industria Stéphane Séjourné. “Senza una motosega, ma con uomini e donne competenti che ascoltano le forze economiche”, ha aggiunto, con un chiaro riferimento a Elon Musk e al presidente argentino Javier Milei.

Più nel dettaglio, la Commissione punta a rinviare di un anno, introducendo anche alcune modifiche, un testo sul cosiddetto “obbligo di vigilanza”, che impone alle imprese di prevenire e rimediare alle violazioni dei diritti umani e ai danni ambientali lungo la loro catena produttiva, compresi i fornitori.

Inoltre, punta a ridurre da cinquantamila a diecimila le imprese tenute a rispettare il cosiddetto “bilancio di sostenibilità”, una serie di regole sul loro impatto ambientale e sociale.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva posto la lotta al cambiamento climatico al centro del suo primo mandato. Ma di fronte al rischio di una guerra commerciale con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump, ha deciso di dare la priorità allo sviluppo economico.

Le modifiche ai testi dovranno essere sottoposte al parlamento europeo e agli stati membri.

In una lettera pubblicata la settimana scorsa, il Partito socialista europeo (Pse) aveva esortato la Commissione a non rinnegare i suoi obiettivi climatici. Anche le ong per l’ambiente sono in rivolta contro le modifiche.

“A parte le considerazioni ambientali, fare marcia indietro ora significa penalizzare le grandi aziende che si sono impegnate per lo sviluppo sostenibile e hanno cominciato a investire per rispettare le regole europee”, ha dichiarato Amandine Van Den Berghe, dell’ong ClientEarth.