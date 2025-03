Secondo il Pam, più di quindici milioni di abitanti su una popolazione di cinquantuno milioni non sono in grado di soddisfare il loro fabbisogno alimentare giornaliero.

Di questi, due milioni soffrono di malnutrizione grave.

“Questa drastica riduzione dei finanziamenti arriva in un momento in cui i conflitti nel mondo si stanno aggravando e il numero degli sfollati sta aumentando”, ha denunciato il Pam in un comunicato emesso il 14 marzo, che non menziona gli Stati Uniti o altri paesi donatori.

“L’agenzia è a corto di fondi perché vari paesi donatori si stanno tirando indietro”, ha però dichiarato all’Afp Michael Dunford, direttore del Pam per la Birmania.

“Tra questi ci sono gli Stati Uniti, ma non sono i soli”, ha aggiunto.