Il 9 aprile sono entrati in vigore i dazi doganali imposti dal presidente statunitense Donald Trump a decine di paesi, tra cui spiccano quelli astronomici del 104 per cento imposti alla Cina. I dazi aggiuntivi, che per i prodotti importati dall’Unione europea saranno del 20 per cento, hanno causato una nuova caduta delle borse asiatiche. Per quanto riguarda la Cina, l’8 aprile il presidente statunitense ha aumentato i dazi aggiuntivi dal 34 all’84 per cento, che si aggiungono a quelli del 20 per cento già introdotti dall’amministrazione Trump.

L’aumento è stato deciso dopo che Pechino ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti e presentando un ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). “La Cina non accetterà mai un aumento simile”, aveva minacciato l’8 aprile un portavoce del ministero del commercio cinese. Il 9 aprile Pechino ha poi annunciato che i dazi sui prodotti statunitensi passeranno dal 34 all’84 per cento.

Nonostante una lieve ripresa l’8 aprile, i mercati azionari di tutto il mondo sono in preda al panico per l’offensiva commerciale di Trump. Il 9 aprile la borsa di Tokyo ha chiuso in calo del 3,93 per cento, mentre quella di Taiwan ha registrato una perdita del 5,8 per cento. Anche le borse europee hanno registrato forti perdite subito dopo l’apertura.