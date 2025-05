Il 2 maggio l’Unione europea ha inflitto una multa da 530 milioni di euro al social network cinese TikTok, accusato di non aver protetto adeguatamente i dati personali degli utenti europei. TikTok, di proprietà dell’azienda cinese ByteDance, è da anni nel mirino dei governi occidentali, che temono un possibile uso dei dati degli utenti a fini di spionaggio o propaganda. La multa è stata inflitta dall’Autorità irlandese per la protezione dei dati (Dpc), che agisce per conto dell’Unione europea perché la sede europea di TikTok, come per la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche, si trova in Irlanda.

Graham Doyle, responsabile della comunicazione della Dpc, ha spiegato che la piattaforma ha violato le norme europee sulla protezione dei dati perché non è riuscita a dimostrare che i dati personali degli europei, accessibili dal suo personale in Cina, godano di un livello di protezione equivalente a quello previsto nell’Unione europea. “TikTok non ha potuto fornire garanzie contro il potenziale accesso delle autorità cinesi a questi dati attraverso le leggi antiterrorismo e di controspionaggio, che divergono significativamente dagli standard europei, come la piattaforma stessa ha riconosciuto”, ha aggiunto. L’azienda, che ha annunciato ricorso, avrà sei mesi di tempo per adeguarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd). In caso contrario, dovrà sospendere il trasferimento di dati verso la Cina. I dati europei possono essere trasferiti in paesi terzi solo se considerati sufficientemente sicuri, come il Giappone, il Regno Unito o gli Stati Uniti. In assenza di quest’autorizzazione, spetta all’azienda dimostrare che il livello di protezione è equivalente, cosa che TikTok non è stata in grado di fare.