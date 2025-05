Il 6 maggio il conservatore Friedrich Merz non è riuscito a farsi eleggere cancelliere in una prima votazione al Bundestag, una bocciatura che potrebbe avere importanti conseguenze politiche.

La mancata conferma di un candidato cancelliere è senza precedenti nella storia politica della Germania del dopoguerra e dimostra la fragilità della coalizione guidata da Merz, leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra).

Del tutto a sorpresa, Merz, 69 anni, non ha ottenuto la maggioranza richiesta in una prima votazione al Bundestag, il parlamento federale tedesco.

Merz ha ottenuto solo 310 voti sui 621 espressi (uno non valido), su un totale di 630 deputati. Per essere eletto nella prima votazione servivano 316 voti. Ora il candidato cancelliere dovrà sottoporsi a una seconda votazione, al termine della quale, se non dovesse ottenere la maggioranza assoluta, basterà quella relativa.

Non è ancora chiaro se la seconda votazione si terrà il 6 maggio. Secondo i mezzi d’informazione tedeschi, potrebbe anche essere rinviata ai prossimi giorni.