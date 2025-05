Il liberale Predoiu, 56 anni, attuale ministro dell’interno, è stato nominato premier ad interim.

Ciolacu si era dimesso il 5 maggio, prendendo atto della sconfitta nelle presidenziali del candidato della coalizione di governo, Crin Antonescu, arrivato solo terzo con il 20 per cento dei voti, preceduto dal sindaco centrista di Bucarest Nicușor Dan (20,9 per cento).

Simion, leader dell’Alleanza per l’unione dei romeni (Aur, estrema destra), è arrivato largamente in testa con il 40,9 per cento dei voti, ed è ormai considerato il chiaro favorito del ballottaggio. “A meno che non ci sia una mobilitazione dei giovani, che hanno disertato in massa le urne”, ha osservato Miscoiu.

Una vittoria di Simion, 38 anni, euroscettico e grande sostenitore di Donald Trump, farebbe entrare la Romania, membro dell’Unione europea e fedele alleato dell’Ucraina, in una nuova dimensione, dato che si oppone a qualunque aiuto militare a Kiev e ha una forte avversione per quelli che definisce i “burocrati di Bruxelles”.