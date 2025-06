“Anche se i dazi imposti finora hanno permesso di sostenere i prezzi sul mercato statunitense, non bastano a garantire la capacità produttiva a lungo termine dell’industria locale, fondamentale per la difesa nazionale”, si legge nell’ordine esecutivo firmato da Trump.

Trump ha giustificato l’aumento, entrato in vigore a mezzanotte, con la necessità di “garantire che le importazioni non mettano a rischio la sicurezza nazionale”.

Il 4 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha raddoppiato i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio, portandoli dal 25 al 50 per cento.

Questi dazi settoriali, che si applicano anche all’industria automobilistica e presto saranno estesi ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori, sono gli unici a non essere stati bloccati da una recente sentenza della giustizia statunitense, che ha preso di mira quelli applicati in modo indiscriminato.

I settori dell’acciaio e dell’alluminio sono stati i primi a essere colpiti da Trump dopo il suo insediamento, con dazi aggiuntivi del 25 per cento entrati in vigore il 12 marzo.

Il 4 giugno è previsto un incontro a Parigi tra il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič, a margine di una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

I rapporti tra Washington e Bruxelles sono tesi da quando Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 50 per cento su tutti i prodotti importati dall’Unione europea. Questi dazi potrebbero entrare in vigore il 9 luglio in caso di fallimento dei negoziati.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha riferito il 3 giugno che “il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti ha inviato una lettera ai nostri partner commerciali per ricordargli che la scadenza si sta avvicinando”.

In caso di fallimento dei negoziati, Bruxelles è pronta a reagire all’offensiva commerciale di Trump imponendo a sua volta dazi sui prodotti statunitensi.