La Lega dei socialdemocratici (Lsd), uno degli ultimi partiti d’opposizione ancora attivi a Hong Kong dopo cinque anni di repressione, ha annunciato il 27 giugno il suo scioglimento.

Il partito, fondato nel 2006, era un tempo considerato uno dei più radicali del movimento per la democrazia a Hong Kong. Era noto per le iniziative di protesta nelle piazze, spesso organizzate da Leung Kwok-hung, soprannominato “Capelli lunghi”, ex leader della formazione e attivista, che nel frattempo è stato imprigionato.

“Il prossimo anno segnerà il ventesimo anniversario della Lega dei socialdemocratici, ma purtroppo non ci arriveremo”, ha affermato il partito in un comunicato, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno forniti il 28 giugno.