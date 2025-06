Il suo arresto aveva dato il via a una serie di rivelazioni e denunce da parte di molte donne.

In particolare, il figlio maggiore della principessa è sospettato di aver commesso “uno stupro con penetrazione” e “due senza penetrazione”, ha precisato un funzionario della polizia, Andreas Kruszweski, durante una conferenza stampa.

In Norvegia il reato di stupro comprende anche atti sessuali senza penetrazione, commessi quando la vittima non è in grado di opporre resistenza.