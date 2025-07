Il primo ministro canadese ha dichiarato che la decisione è necessaria per preservare le speranze di una soluzione a due stati per il conflitto israelopalestinese, una prospettiva storica che “si sta erodendo sotto ai nostri occhi”.

Israele ha definito l’annuncio del Canada come parte di una “campagna distorta di pressione internazionale”. Alla domanda dei giornalisti se ci fosse uno scenario in cui il Canada potesse cambiare la sua posizione prima della riunione dell’Onu, Carney ha risposto: “C’è una possibilità, ma forse non riesco a immaginarla”.

L’intenzione del Canada “è subordinata all’impegno dell’Autorità palestinese a realizzare le necessarie riforme”, ha dichiarato Carney, riferendosi all’organo governativo guidato dal presidente Mahmud Abbas, che governa alcune parti della Cisgiordania occupata da Israele.

Carney ha inoltre affermato che questo annuncio è stato preceduto dall’impegno di Abbas a “tenere elezioni generali nel 2026, in cui Hamas non potrà avere alcun ruolo, e a demilitarizzare lo stato palestinese”.