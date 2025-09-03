Il 2 settembre un tribunale turco ha rimosso la leadership a Istanbul del Partito popolare repubblicano (Chp, centrosinistra), la principale formazione d’opposizione, per presunte irregolarità durante il congresso provinciale del 2023. Il Chp ha reagito denunciando “un colpo di stato giudiziario”.

È l’ultimo episodio del giro di vite che le autorità turche stanno conducendo contro il principale partito d’opposizione, e soprattutto contro i suoi leader più popolari, tra cui il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, imprigionato dal 19 marzo.

Il Chp aveva sconfitto il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), la formazione guidata dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, nelle elezioni amministrative del 2024, e continua a guadagnare terreno nei sondaggi.