Negli Stati Uniti la strategia monetaria, di solito di competenza del mondo accademico, è scivolata verso la saga politica e la cronaca giudiziaria.

La Fed ha abbassato i tassi di riferimento di un quarto di punto, portandoli al 4-4,25 per cento, lasciando la porta aperta alla possibilità di altre due riduzioni entro la fine dell’anno.

Il 17 settembre la Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha abbassato i tassi d’interesse per la prima volta quest’anno, in misura considerata però insufficiente da Stephen Miran, uno dei governatori dell’istituto, appena nominato dal presidente Donald Trump.

Da mesi Trump rimprovera al presidente della Fed Jerome Powell di ostacolare un allentamento della politica monetaria degli Stati Uniti. Oltre ad aver nominato tra i governatori Miran, uno dei suoi fedelissimi, il presidente repubblicano sta cercando di destituire la governatrice Lisa Cook, che però è stata autorizzata a restare in carica da una corte d’appello federale.

Durante la conferenza stampa del 17 settembre, Powell ha cercato di parlare solo di economia, evitando le polemiche politiche.

La Fed “ha fatto bene ad aspettare” prima di abbassare i tassi, ha affermato Powell, che Trump ha soprannominato “Troppo tardi”.

Solo Miran ha votato contro il taglio dei tassi di un quarto di punto, perché ne chiedeva uno di mezzo punto, secondo un comunicato dell’istituto.

Di recente, davanti ai senatori incaricati di confermare la sua nomina, Miran aveva avvertito che non avrebbe lasciato il suo incarico alla Casa Bianca, in quanto il suo mandato alla Fed è solo temporaneo.

Interrogato su questa situazione senza precedenti, Powell si è limitato a sottolineare che la Fed è “fermamente determinata a preservare la sua indipendenza”.