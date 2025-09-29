In base alla seconda proiezione di La7 sulle elezioni regionali nelle Marche, con una copertura del campione al 18 per cento, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli ha aumentato il suo vantaggio su quello del centrosinistra Matteo Ricci (52,20 a 44,50 per cento).
Il tasso di partecipazione è stato del 50,01 per cento, nove punti in meno rispetto al 2020.
Cinque anni fa gli elettori delle Marche avevano eletto una giunta di centrodestra dopo ventisette anni di amministrazioni di centrosinistra.
Dopo l’annuncio delle prime prioiezioni, Acquaroli, il governatore uscente, esponente di Fratelli d’Italia, avrebbe lasciato la sua cittadina, Potenza Picena, per raggiungere la sede del suo comitato elettorale ad Ancona.