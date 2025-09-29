Almeno 19 persone sono rimaste ferite il 27 settembre a Lima, in Perù, durante una manifestazione contro il governo della presidente Dina Boluarte e il congresso, hanno riferito il 28 settembre le autorità e un gruppo per i diritti umani.

Centinaia di persone hanno partecipato a una marcia nel centro della capitale, dirigendosi verso la sede del governo, sotto stretto controllo della polizia.

Alcuni giovani hanno lanciato pietre e molotov contro le forze di sicurezza che gli sbarravano la strada, e queste hanno risposto con gas lacrimogeni e proiettili di gomma, come hanno riferito i giornalisti dell’Afp.