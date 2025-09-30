Il 30 settembre il gruppo palestinese Hamas ha cominciato a esaminare il piano di pace del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza, approvato pubblicamente dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che però ha avvertito che l’esercito rimarrà “nella maggior parte” del territorio.

Una fonte palestinese vicina ad Hamas ha affermato che il gruppo ha avviato “delle consultazioni sul piano”, che potrebbero “durare diversi giorni”.

Lo stesso giorno Trump ha però fatto sapere che Hamas avrà solo “tre o quattro giorni” per dare una risposta.

“I paesi arabi sono d’accordo, i paesi musulmani sono d’accordo, Israele è d’accordo. Stiamo solo aspettando Hamas. Se non accetterà, finirà molto male”, ha dichiarato davanti alla stampa alla Casa Bianca.

Il Qatar, uno dei tre paesi mediatori insieme agli Stati Uniti e all’Egitto, ha affermato che Hamas sta esaminando il piano “in modo responsabile”.