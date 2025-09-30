Il 30 settembre i soccorritori indonesiani stanno cercando sopravvissuti tra le macerie di una scuola islamica crollata il giorno prima a Sidoarjo, sull’isola di Java. Il bilancio provvisorio è di tre morti e 38 dispersi.
Al momento del crollo più di cento studenti stavano partecipando alla preghiera pomeridiana nella scuola Al Khoziny.
“Al momento il bilancio è di tre morti e 99 sopravvissuti”, ha affermato il 30 settembre Mohammad Syafii, direttore dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.
Il portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi (Bnpb), Abdul Muhari, ha dichiarato che i soccorritori stanno ancora cercando sopravvissuti tra le 38 persone rimaste intrappolate sotto le macerie.
I familiari dei dispersi sono in attesa di notizie all’esterno dell’edificio crollato, ha riferito un giornalista dell’Afp.
Syafii ha precisato che più di trecento soldati e poliziotti sono impegnati nelle operazioni di ricerca, rese difficili dall’instabilità delle macerie.
Dopo un primo decesso segnalato subito dopo il crollo, il direttore di un ospedale locale, Atok Irawan, ha riferito alla stampa che altre due persone sono morte a causa delle ferite riportate.
“Altri otto feriti sono in condizioni stabili”, ha aggiunto.
Il 29 settembre uno dei custodi della scuola, Abdus Salam Mujib, aveva riferito che il crollo si è verificato mentre alcuni operai stavano gettando il cemento per costruire un piano aggiuntivo.
“Dovendo sostenere un peso eccessivo, i pilastri delle fondamenta hanno ceduto, provocando il crollo dell’edificio”, ha confermato Muhari.
Il mancato rispetto delle regole di costruzione è un problema molto diffuso in Indonesia.
All’inizio di settembre tre persone erano morte nel crollo di un edificio che ospitava una sala di preghiera nella parte ovest di Java. Nel 2022 un mercato di tre piani era crollato sull’isola del Borneo, causando la morte di cinque persone. Nel 2018, 75 persone erano rimaste ferite nel crollo di un mezzanino dell’edificio della borsa di Jakarta.