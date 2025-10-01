Non sono ancora disponibili dati precisi sul numero dei feriti e degli eventuali dispersi.

“Al momento possiamo confermare la morte di 69 persone”, ha dichiarato alla stampa Rafaelito Alejandro, vicedirettore della protezione civile locale.

La sera del 30 settembre un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito il centro delle Filippine, causando almeno 69 morti, in un momento in cui l’arcipelago stava cercando di riprendersi dal passaggio dei tifoni Ragasa e Bualoi.

L’epicentro del sisma, che si è verificato alle 21.59, è stato localizzato al largo dell’isola di Cebu, secondo lo United States geological survey (Usgs).

Secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, il terremoto è stato seguito da più di trecento scosse di assestamento, che hanno ostacolato le operazioni di soccorso.

Le forniture di elettricità, che erano state interrotte, sono state ripristinate poco dopo la mezzanotte sull’isola di Cebu e su altre quattro grandi isole nel centro dell’arcipelago.