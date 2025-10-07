“Ci hanno trattato come animali, come terroristi”, ha dichiarato all’Afp Yasmin Acar, che fa parte del comitato direttivo della Flotilla, partita da vari porti del Mediterraneo a settembre con un carico di aiuti umanitari per gli abitanti della Striscia di Gaza.

Di nazionalità tedesca, Acar è una dei 161 attivisti della Flotilla espulsi da Israele e atterrati all’aeroporto internazionale di Atene il pomeriggio del 6 ottobre.

“Siamo stati aggrediti fisicamente e privati del sonno”, ha dichiarato Acar, sottolineando di non aver ricevuto acqua né cibo “per le prime quarantott’ore” di detenzione.

Ad Atene Thunberg e gli altri attivisti sono stati accolti da un’enorme bandiera palestinese e da sostenitori che gridavano “Palestina libera” e “Viva la Flotilla”.

Anche Thunberg ha denunciato di aver subìto maltrattamenti, senza entrare nei dettagli.

L’eurodeputata francopalestinese Rima Hassan ha dichiarato all’Afp di essere stata “picchiata”.

“Sono stata colpita da due poliziotti israeliani mentre salivo su un furgone”, ha precisato la politica di La France insoumise (Lfi, sinistra radicale). “Eravamo in 13-15 per cella e stavamo su dei materassi sul pavimento”.

“Abbiamo molte cose da raccontare”, ha aggiunto, indossando, come gli altri, la tuta grigia in uso nelle prigioni israeliane.