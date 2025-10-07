Ma nell’ultimo anno il Pld e il Komeito, tradizionale alleato di centro, hanno perso la maggioranza assoluta in entrambi i rami del parlamento.

La probabile futura premier giapponese Sanae Takaichi, eletta il 4 ottobre leader del Partito liberaldemocratico (Pld, destra, al potere), è in cerca di alleati per ottenere la maggioranza in parlamento, hanno riferito il 7 ottobre i mezzi d’informazione locali.

Il 5 ottobre Takaichi ha incontrato Yuichiro Tamaki, leader del Partito democratico del popolo (Pdp, centro), con l’obiettivo di ampliare la coalizione di governo, hanno affermato i quotidiani Yomiuri e Mainichi.

Sia Takaichi sia Tamaki sono favorevoli ad aumenti della spesa pubblica e riduzioni delle imposte per stimolare la crescita, oltre che a norme più severe per i lavoratori stranieri.

L’elezione di Takaichi alla guida del Pld è stata accolta favorevolmente dalla borsa di Tokyo, ma ha avuto conseguenze negative sui titoli di stato per il timore che le sue politiche economiche possano aggravare la situazione dei conti pubblici e alimentare l’inflazione.

La nomina dell’ex ministro delle finanze Shunichi Suzuki a segretario generale del Pld è stata però percepita come il segnale di una volontà di attuare politiche più moderate del previsto.