Le operazioni di soccorso tra le macerie di una scuola islamica crollata poco più di una settimana fa si sono concluse il 7 ottobre, con un bilancio finale di 67 morti, hanno annunciato le autorità.

“Il bilancio finale è di 67 morti e 104 sopravvissuti”, ha dichiarato Yudhi Bramantyo, direttore delle operazioni dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.

“Le operazioni di soccorso sono terminate”, ha confermato Mohammad Syafii, il direttore dell’agenzia, durante una conferenza stampa. “Abbiamo anche finito di rimuovere le macerie”, ha aggiunto.