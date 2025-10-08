In un comunicato pubblicato la sera del 7 ottobre, l’ong Amnesty international ha invece riferito, citando testimoni, che l’attacco ha ucciso tra le 17 e le 20 persone.

Il 6 ottobre le forze armate birmane hanno bombardato la folla riunita per un festival buddista e per una manifestazione contro la giunta in una cittadina nel centro del paese, causando più di 40 morti, tra cui alcuni bambini, hanno dichiarato il 7 ottobre all’Afp una rappresentante del comitato organizzatore e un testimone.

Le forze armate hanno condotto i bombardamenti usando anche un parapendio a motore, ha dichiarato all’Afp una rappresentante del comitato organizzatore.

Secondo la donna, che ha chiesto di restare anonima, la folla era riunita per il festival e per manifestare contro la giunta militare al potere quando, intorno alle 19, è cominciato il bombardamento, che avrebbe causato più di quaranta morti e ottanta feriti.

“Due delle bombe sono state sganciate da un parapendio a motore”, ha aggiunto la donna, che non era presente all’evento.

Un abitante di Chaung-U presente all’evento, che ha chiesto di restare anonimo, ha confermato questo bilancio. Ha riferito di aver partecipato il 7 ottobre al funerale di nove suoi amici.

Anche un mezzo d’informazione locale ha denunciato la morte di una quarantina di persone.