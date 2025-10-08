L’8 ottobre il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto l’arresto del sindaco di Chicago Brandon Johnson e del governatore delll’Illinois J. B. Pritzker, accusando i due politici democratici di non proteggere gli agenti della United States immigration and customs enforcement (Ice), l’agenzia federale responsabile del controllo dell’immigrazione.

“Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver protetto gli agenti dell’Ice! E anche il governatore Pritzker!”, ha affermato sul suo social network Truth Social.

Il 7 ottobre duecento riservisti della guardia nazionale provenienti dal Texas erano arrivati nell’Illinois, dopo che Trump aveva descritto Chicago come una “zona di guerra”.

Nello scorso fine settimana Trump aveva autorizzato l’invio di settecento membri della guardia nazionale a Chicago, ma le autorità locali e statali democratiche avevano presentato ricorso contro il decreto, accusando il presidente di “voler punire i suoi avversari politici”.