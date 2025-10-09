Il cosiddetto “Palisades fire” ha causato la morte di dodici persone, su un totale di 31 che hanno perso la vita negli incendi a Los Angeles.

È stato proprio questo primo incendio, che i pompieri pensavano di aver domato, a riaccendersi il 7 gennaio devastando il quartiere e una parte della località di Malibu.

L’8 ottobre le autorità statunitensi hanno annunciato l’arresto di un uomo nell’ambito delle indagini sugli incendi mortali del gennaio scorso a Los Angeles. Si tratta di un autista Uber di 29 anni, sospettato di aver appiccato il rogo che ha devastato il quartiere Pacific Palisades.

“L’incoscienza di una sola persona ha causato uno dei peggiori incendi che Los Angeles abbia mai conosciuto, provocando morte e distruzione a Pacific Palisades”, ha dichiarato il procuratore federale Bill Essayli, annunciando l’arresto.

Arrestato in Florida, Rinderknecht è un ex residente di Pacific Palisades, secondo gli inquirenti. La notte di Capodanno aveva accompagnato dei clienti nella zona in cui si è sviluppato l’incendio.

I dati di geolocalizzazione mostrano che si trovava ad appena dieci metri dall’incendio quando aveva cercato di chiamare i soccorsi, ha precisato Essayli.

Durante l’interrogatorio “ha mentito” sulla sua posizione esatta, ha aggiunto.

Gli inquirenti non hanno individuato un movente chiaro, ma hanno raccolto una serie di indizi inquietanti.

In particolare, nelle settimane precedenti Rinderknecht aveva generato con l’intelligenza artificiale un’immagine di una città in fiamme.