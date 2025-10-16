Una persona è morta e più di cento sono rimaste ferite negli scontri scoppiati a Lima, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, al termine di una grande manifestazione dei giovani contro la classe politica e la criminalità organizzata. Altre iniziative di protesta sono state segnalate ad Arequipa (sud), Cuzco (sudest) e Puno (sudest). Nella capitale alcuni manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza, e un uomo di 32 anni, Eduardo Ruiz Sanz, è rimasto ucciso, come ha riferito il nuovo presidente ad interim José Jeri. Secondo l’ong peruviana Coordinamento nazionale per i diritti umani, “la vittima è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco, forse sparato da un poliziotto in borghese”. Inoltre, secondo un bilancio fornito sul social network X dall’ufficio del difensore civico, “102 persone – 24 civili e 78 poliziotti – sono state ammesse negli ospedali della capitale per ricevere cure”.

Iscriviti a

Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Negli ultimi sei mesi i cittadini erano più volte scesi in piazza per protestare contro un’ondata di estorsioni e omicidi attribuita alla criminalità organizzata, che il governo e le forze di sicurezza faticano a contenere. L’aumento delle violenze ha avuto un ruolo importante nella destituzione della presidente Dina Boluarte, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. Jeri, 38 anni, che fino a quel momento presiedeva il congresso della repubblica, il parlamento unicamerale peruviano, guiderà il paese fino al 26 luglio 2026, mentre le elezioni presidenziali e legislative sono previste ad aprile.