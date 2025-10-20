Il 20 ottobre l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un divieto d’importazione del gas naturale russo entro la fine del 2027, compiendo un passo importante nei suoi sforzi per colpire l’economia di guerra della Russia.

La misura, proposta dalla Commissione europea in primavera, era all’ordine del giorno di una riunione dei ministri dell’energia dei ventisette in Lussemburgo, e ha ottenuto un ampio consenso.

Solo la Slovacchia e l’Ungheria, che non hanno uno sbocco al mare e sono fortemente dipendenti dagli idrocarburi russi, si sono opposti al divieto, ma sono stati messi in minoranza.