Il 27 ottobre gli Stati Uniti hanno condotto tre nuovi attacchi contro quattro imbarcazioni di presunti trafficanti di droga nell’oceano Pacifico, uccidendo 14 persone, ha annunciato il 28 ottobre il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth.

“Ieri, su ordine del presidente Donald Trump, il dipartimento della guerra (il nuovo nome del dipartimento della difesa, ndr) ha condotto tre attacchi letali contro quattro imbarcazioni usate da organizzazioni designate come terroristiche, impegnate nel traffico di droga nel Pacifico orientale”, ha dichiarato sul social network X.

“Quattordici narcoterroristi sono stati uccisi, mentre uno è sopravvissuto”, ha aggiunto, precisando che gli attacchi sono stati condotti in acque internazionali.