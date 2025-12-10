Il 10 dicembre il premio Nobel per la pace assegnato all’oppositrice venezuelana María Corina Machado, costretta alla clandestinità nel suo paese, è stato consegnato alla figlia a Oslo. Machado, che ha intrapreso un difficile viaggio verso la Norvegia, non è arrivata in tempo per la cerimonia.

È stata quindi Ana Corina Sosa Machado a ricevere il premio e a leggere il discorso di ringraziamento dell’oppositrice, 58 anni, grande avversaria del presidente venezuelano Nicolás Maduro, confermato nel 2024 in seguito a elezioni presidenziali caratterizzate, secondo l’opposizione e buona parte della comunità internazionale, da gravi irregolarità.

“Per ottenere la democrazia e la libertà dobbiamo essere pronti a batterci”, ha dichiarato Sosa Machado nel municipio di Oslo, leggendo il discorso di Machado, in presenza del presidente argentino Javier Milei e di altri capi di stato latinoamericani che hanno affinità ideologiche con il presidente statunitense Donald Trump.

Riferendosi ai rapimenti, alle torture e alle retate di oppositori, Machado ha denunciato “crimini contro l’umanità documentati dalle Nazioni Unite” e “un terrorismo di stato usato per soffocare la volontà del popolo”.