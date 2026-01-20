Israele occupa Gerusalemme Est dal 1967 – un’annessione considerata illegale dalle Nazioni Unite – e sostiene che il divieto si applichi anche a questa parte della città.

Il complesso non era più occupato dal personale dell’Unrwa da quando, un anno fa, Israele ne aveva vietato le attività, accusando l’agenzia di avere legami con Hamas.

Le forze israeliane hanno preso d’assalto il complesso poco dopo le 7 del mattino, dopo aver costretto le guardie di sicurezza ad andarsene, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’Unrwa, Jonathan Fowler.

Il 20 gennaio Israele ha avviato la demolizione della sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. L’agenzia ha reagito denunciando un “attacco senza precedenti”.

“Si tratta di un attacco senza precedenti all’Unrwa e ai suoi uffici, nonché di una grave violazione del diritto internazionale e dell’immunità delle Nazioni Unite”, ha affermato Fowler.

“Dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutto il mondo. Ciò che sta accadendo oggi all’Unrwa potrebbe accadere domani a qualsiasi altra organizzazione internazionale o missione diplomatica”, ha aggiunto.

Il direttore dell’Unrwa in Cisgiordania, Roland Friedrich, intervistato dall’Afp, ha ipotizzato che Israele voglia “appropriarsi dei terreni per costruire nuovi insediamenti”.