Il 24 febbraio 17 organizzazioni umanitarie internazionali hanno presentato un ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dalla Striscia di Gaza, dalla Cisgiordania e da Gerusalemme Est, mettendo in guardia dalle conseguenze catastrofiche per i civili.

Le ong ricorrenti hanno chiesto alla corte di sospendere in via provvisoria il provvedimento del governo israeliano, che dovrebbe entrare in vigore il 1 marzo, in attesa di esaminare la questione in modo più approfondito.

Il 30 dicembre le autorità israeliane avevano informato 37 ong, tra cui Medici senza frontiere (Msf), Oxfam, Norwegian refugee council (Nrc) e Care international, che le loro licenze sarebbero state prorogate oltre il 28 febbraio solo se avessero fornito un elenco dei loro impiegati palestinesi, citando “motivi di sicurezza”.

Israele aveva concesso alle ong 60 giorni di tempo per fornire l’elenco. Se non lo faranno, dovranno cessare progressivamente le loro attività nei Territori palestinesi entro due mesi.