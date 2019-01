James Blake si è perso per strada

James Blake, Assume form

Quando James Blake ha pubblicato il suo disco d’esordio nel 2011 sembrava un artista in grado di cambiare il panorama del pop elettronico. E un po’ in effetti l’ha cambiato. Canzoni come Limit to your love (in realtà una cover di Feist) e The Wilhelm scream sono diventate subito dei piccoli classici. Il suo modo di alternare atmosfere dolci a bassi potenti, di giocare con i silenzi e con la sua voce soul hanno influenzato la musica leggera britannica e statunitense, dando il via libera a una schiera di imitatori, da Sam Smith in poi.

Eppure da quel momento, nonostante gli attestati di stima dei colleghi e le tante collaborazioni di prestigio (tra le ultime la colonna sonora di Black panther con Kendrick Lamar, che l’ha voluto come spalla per il suo tour europeo), Blake si è un po’ perso per strada. Ogni disco successivo sembrava più annacquato del precedente. Overgrown, a parte il grandioso singolo Retrograde un altro paio di pezzi, era un disco dalla qualità discontinua, mentre The colour in anything era troppo lungo e stucchevole.

Con Assume form, il suo terzo lavoro, Blake ha cercato di mettere a frutto le varie collaborazioni di questi anni. E voleva evidentemente registrare un disco più vivace e vario rispetto agli altri, viene quasi da dire più solare. In effetti l’album gioca con i generi molto di più rispetto al passato e spuntano fuori il trapper Travis Scott, il nome storico dell’hip hop southern Andre 3000 (dagli Outkast), ma anche la popstar spagnola Rosalía, che rende intrigante Barefoot in the park.

Purtroppo anche stavolta l’ispirazione langue. Assume form è un disco costruito in modo impeccabile, con arrangiamenti raffinati ma corre tanto a vuoto. I pezzi più ambiziosi come Mile high e Where’s the catch, dove la virata verso il rap è più evidente, non vanno a segno, così come il soul glaciale Tell them (dove c’è un altro grande ospite, Moses Sumney).

Va meglio quando Blake canta da solo: il pezzo d’apertura Assume form è il migliore dell’album, Can’t believe the way we flow è una canzone d’amore gioiosa che gioca con un campionamento del vecchio gruppo vocale The Manhattans. Ma in generale James Blake sembra avere più qualcosa da dimostrare che qualcosa da dire. Peccato, forse il cantautore britannico avrebbe bisogno di un produttore in grado di prenderlo per mano e fargli tirare fuori quello che avevamo ascoltato nel 2011, un anno che ormai comincia a essere lontano nel tempo.