Solange Knowles è tornata, con la solita classe

Solange, Almeda

Tutti gli appassionati di musica conoscono Beyoncé Knowles, volenti o nolenti. Ma non tutti, soprattutto nel nostro paese, conoscono Solange, la sorella minore, che di mestiere fa anche lei la cantante. Ed è un peccato, perché Solange si muove in territori sonori molto diversi ma non meno interessanti: la sua musica spazia dal soul al jazz, passando per l’rnb e la psichedelia, con in testa tanto Herbie Hancock quanto Erykah Badu.

Il nuovo disco di Solange,When I get home, è stato pubblicato a sorpresa il 1 marzo e sembra la degna prosecuzione dell’acclamatissimo A seat at the table. Ha lo stesso spirito, lo stesso impegno sociale a favore della causa afroamericana. Il disco è stato registrato tra New Orleans, la Giamaica e il Topanga Canyon, in California. Alle registrazioni del disco ha partecipato Steve Lacy, chitarrista dei The Internet e già collaboratore di Kendrick Lamar. E c’è una schiera di ospiti da far invidia a mezza America, a partire da Tyler, The Creator fino all’astro nascente del mumble rap Playboi Carti, che compare nel finale di questo pezzo, intitolato Almeda, che tra l’altro è prodotto da Pharrell Williams. Insomma, la tavola è ben imbandita.

Solange ha dichiarato che When I get home ha un cuore jazz, ma c’è sempre l’elettronica a mediare tutto, come nella raffinata Time (is), nella quale la cantante collabora di nuovo con il britannico Sampha. Da altre parti il disco ha invece un cuore funk (Stay flo) e gioca abilmente con le ripetizioni. Non mancano anche rivendicazioni di orgoglio nero, come nella divertente My skin my logo (dov’è ospite il pioniere della trap Gucci Mane)e nella stessa Almeda.

Con When I get home Solange dimostra che gli elogi ricevuti per il lavoro precedente non erano arrivati per caso. Il nuovo disco ha la solita classe e crea un’atmosfera sospesa nella quale è bello perdersi. Qualche ritornello in più però non avrebbe guastato, come invece succedeva in A seat at the table. Al momento il disco precedente sembra superiore a questo, ma anche stavolta non siamo cascati troppo male.