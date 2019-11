Al pop futurista di Fka Twigs manca l’anima

Il risultato è apprezzabile: Magdalene è un bel disco di avanguardia pop, che spazia da atmosfere alla Björk (Mirrored heart) a numeri glaciali alla Fever Ray (Home with you), da struggenti ballate al piano ( Cellophane ) a pezzi che virano verso il rap (l’ottima Holy terrain, dove spunta anche il re della trap Future, che suona a fuoco in modo sorprendente). L’album ha un solo e grande difetto, riscontrabile finora in gran parte della produzione di Fka Twigs: al netto degli arrangiamenti splendidi e delle notevoli capacità vocali dell’artista, gli manca un po’ di anima. I brani scorrono via che è un piacere. Ma, una volta arrivati in fondo, all’ascoltatore non resta poi moltissimo.

Fka Twigs ha scelto di usare la musica come una terapia e strumento di elaborazione del dolore. Come al solito si è fatta affiancare da alcuni dei migliori produttori sulla piazza: se in passato aveva lavorato con Arca e Paul Epworth, stavolta ha convocato Nicolas Jaar , Skrillex e Jack Antonoff (Lady Gaga, Adele, Lorde ).

Fka Twigs, Holy terrain (feat. Future) Il nuovo disco di Fka Twigs s’intitola Magdalene ed è un inno all’autodeterminazione femminile, costruito attorno alla figura biblica di Maria Maddalena. È arrivato dopo cinque anni di pausa e si porta dietro le cicatrici personali della musicista e ballerina britannica, che negli ultimi due anni ha dovuto affrontare la fine di due relazioni (con gli attori Robert Pattinson e in seguito quella con Shia LaBeouf) e un serio problema di salute, per fortuna risolto.

Michael Kiwanuka, Hero

C’è un altro disco uscito in questi giorni che, nonostante sia ben confezionato, non è incisivo come dovrebbe: si tratta di Kiwanuka, il terzo album del cantautore britannico Michael Kiwanuka. Un trionfo di soul, chitarre anni settanta e cori dionisiaci, intriso di temi importanti (la questione razziale, soprattutto) ma incapace di andare oltre il sentito omaggio alla musica che l’ha ispirato (Sam Cooke, Fela Kuti, Marvin Gaye). La maggior parte della critica in realtà la pensa in modo diverso da me, visto che gli ha dato voti altissimi.

Ogni tanto però Kiwanuka tira fuori qualche zampata di alto livello, come è già successo con la splendida Cold little heart, diventata la sigla di quel piccolo capolavoro televisivo chiamato Big little lies. Stavolta la punta di diamante è My hero, un grido di dolore contro le violenze della polizia con un ritornello azzeccato.