Pierfrancesco Celada è un fotografo italiano che ha trascorso molti anni a Hong Kong prima di tornare a vivere in Italia, a Venezia, nel 2022. I suoi lavori sono osservazioni solitarie della città: un flaneur con la macchina fotografica al collo che sembra essere attratto dalle solitudini.

Qualche anno fa il suo Instagrampier, già vincitore nel 2017 del concorso Happiness on the move e pubblicato sul numero 1213 di Internazionale, ha fatto sorridere molti perché proponeva un’umanità variegata su un molo pubblico per il trasporto di merci a Hong Kong, frequentato quotidianamente da fotografi, instagrammer e gente comune che si scattavano selfie da condividere sui social media. Un affresco ironico del molo come luogo di transizione tra realtà e mondo virtuale, rampa di lancio dell’autorappresentazione da far vagare nell’etere, una specie di ritratto condiviso della vita contemporanea, dove gli eteronomi sono diventati avatar.

Il libro sarebbe dovuto essere pubblicato dalla casa editrice tedesca Peperoni Books ma quando, nel 2018, il direttore Hannes Wanderer è morto, la produzione si è bloccata e Celada ha dovuto riorganizzarsi. Così si è fatto coraggio e ha deciso di cominciare a produrre i suoi libri da solo con la Muddy island: il primo titolo è stato appunto Instagrampier, nel 2021.

Alla domanda su come sia nato il nome della casa editrice – Muddy island, cioè isola fangosa – l’autore risponde: “Negli ultimi cinque anni abbiamo vissuto su una piccola isola a 25 minuti di traghetto da Hong Kong. L’isola di Lamma è abitata da pescatori, non ci sono macchine ed è immersa nella natura. Lama in portoghese significa fango. A causa di un errore di traduzione delle mappe, si è creduto che lama fosse il nome dell’isola, invece era solo la descrizione delle acque che la circondavano. Però da lì è nata Lamma island, che vuol dire appunto fangosa. Ora che vivo a Venezia, a Murano, mi sembra che il nome resti attuale”, sorride.

Nell’ultimo anno la Muddy island ha dato alle stampe tre nuovi libri, One a day e Walking circles, entrambi nati durante la pandemia di covid-19, quando Hong Kong aveva adottato una politica molto rigorosa per contenere i contagi, e When I feel down I take a train to the happy valley (quando mi sento triste prendo un treno per la valle felice). Quest’ultimo titolo è particolarmente evocativo: sembra la nota di un diario, un appunto preso in un momento di fatica. È invece il risultato di un’esplorazione durata otto anni, una raccolta di quello che la città ha attraversato e che il fotografo ha potuto documentare stando lì.