Falso. Sui social spopolano i video di persone che fanno yoga facciale con l’obiettivo di allenare e rilassare i muscoli del viso. Dopo averlo praticato, proprio come con il classico yoga, ci si può sentire bene, ma i suoi benefici non sono stati ancora valutati da un rigoroso studio scientifico. Lo yoga facciale aiuta senz’altro a rilassare i muscoli e quindi a stimolare la circolazione sanguigna, ma non ci sono prove che sia indicato per ridurre le rughe, afferma Julia Welzel, direttrice della clinica di dermatologia e allergologia dell’università di Augsburg, in Germania, e presidente della Società tedesca di dermatologia. È vero che un viso rilassato di solito ha meno rughe. Tuttavia gli esercizi che attivano determinati muscoli potrebbero rivelarsi addirittura controproducenti: se per esempio ci si sforza di sorridere di più per evitare le cosiddette rughe della marionetta (quelle che segnano gli angoli della bocca verso il basso), si rischia di favorire delle pieghe più profonde tra la bocca e il naso (rughe nasogeniene). Secondo Welzel quando si parla di rughe la genetica ha un ruolo fondamentale, ma è importante tenere presente che alcuni fattori esterni, come l’esposizione al sole senza protezione o il fumo di sigaretta, possono incidere molto sullo stato della nostra pelle. Süddeutsche Zeitung