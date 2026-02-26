Vero. La purificazione dell’aria negli ambienti chiusi è spesso raccomandata come trattamento di supporto per i pazienti con malattie respiratorie di natura allergica. I migliori purificatori d’aria di solito sono dotati di filtri Hepa (high efficiency particulate air), in grado di rimuovere fino al 99 per cento di polvere, polline, acari e microparticelle fino a 0,3 micron che causano allergie, impedendogli di circolare nell’aria e di essere inalate, o inquinanti come spore di muffa che sono irritanti e aggravano le allergie. I purificatori, tuttavia, non sono una soluzione definitiva. Secondo un’analisi del 2024 pubblicata sulla rivista Indoor Air, i purificatori d’aria non sembrano migliorare significativamente la funzionalità polmonare o eliminare la necessità di farmaci antistaminici. Anche se contribuiscono a ridurre alcuni sintomi della rinite allergica, sarebbero necessari studi più ampi per dimostrare scientificamente la reale efficacia di questi dispositivi. I risultati contrastanti potrebbero essere dovuti in parte ai limiti dei test che di solito avvengono in laboratorio in condizioni controllate. Bisognerebbe considerare anche dove sono posizionati e per quanto tempo sono usati, tutti fattori che ne condizionano l’efficacia. Gazeta Wyborcza