Vero. Le persone hanno bisogno di energia per qualsiasi attività, dal movimento al sonno. Dai 19 ai 64 anni, il fabbisogno energetico giornaliero è di circa 2.000 calorie per le donne e 2.500 per gli uomini. Queste cifre variano molto nell’infanzia e nell’adolescenza, e tendono a diminuire tra i 65 e i 74 anni, per poi ridursi ancora dopo i 75.

Uno dei motivi principali per cui agli uomini serve assumere più calorie rispetto alle donne è che di solito hanno un metabolismo basale più alto – cioè bruciano più energia quando sono a riposo – a causa della loro composizione corporea: hanno, in media, più massa magra (i muscoli), mentre le donne tendono ad avere una percentuale più alta di massa grassa (e i muscoli bruciano più calorie del grasso).

Queste differenze non dipendono da quello che si mangia o da quanto ci si allena, ma sono determinate dagli ormoni: è il testosterone, presente maggiormente negli uomini, a favorire la crescita muscolare. Significa che un uomo e una donna della stessa altezza, età e peso, e con la stessa routine di allenamento, avrebbero comunque un fabbisogno calorico diverso. Tuttavia, specifica la nutrizionista britannica Bethan Crouse, esiste sempre una variabilità individuale. The Guardian