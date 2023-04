La maggior parte dei maschi della formica pazza gialla (Anoplolepis gracilipes) ha due dna diversi perché, dopo la fecondazione, il materiale genetico degli spermatozoi e delle cellule uovo, o ovuli, non si mescola. Questi maschi sono chimere, cioè organismi con un patrimonio genetico in alcune parti del corpo e uno diverso in altre. Le figlie diventano operaie o regine, a seconda del dna dello spermatozoo che feconda l’ovulo, mentre i figli diventano chimere.