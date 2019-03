Due miliardi di persone hanno bisogno di acqua

La prima cosa da mettere a fuoco è che il dato del 70 per cento è piuttosto irrilevante ai fini del dibattito. Fa riferimento al mare, che comprende il 97,5 per cento di tutta l’acqua sul pianeta Terra ed è salato. Un ulteriore 1,75 per cento di acqua è ghiacciata, ai poli, sotto forma di ghiacciai o permafrost. Perciò il mondo deve contare soltanto sullo 0,75 per cento dell’acqua disponibile sul pianeta, quasi tutta in falde acquifere sotterranee, nonostante il 59 per cento circa del suo fabbisogno venga soddisfatto dallo 0,3 per cento di acqua di superficie. Vedremo come la cattiva gestione dell’acqua può in effetti condurre a una serie di catastrofi. Ma gli strumenti per evitarle si conoscono già e nuove tecnologie che possono essere d’aiuto sono in costante evoluzione.

L’acqua è sinonimo di vita, e non c’è da stupirsi se i timori sulla salute e la disponibilità delle sue riserve sulla Terra possano assumere toni apocalittici. Un futuro torrido e arido caratterizzato da una lotta feroce e cruenta per poche gocce d’acqua è un tema ricorrente dei romanzi e dei film distopici. In questo articolo ci chiederemo quanto questi incubi siano vicini alla realtà. Prenderemo in esame le condizioni dell’acqua potabile in tutto il mondo e l’aumento del fabbisogno di questa risorsa, e considereremo i modi in cui questo fabbisogno può essere soddisfatto.

Mentre scandaglia l’universo alla ricerca di segni di vita extraterreste, la Nasa ha un motto e una missione: “Seguire l’acqua”. Il 70 per cento circa del corpo umano è fatto d’acqua, e il 70 per cento della superficie terreste ne è ricoperta. “L’acqua crea un ambiente che sostiene e nutre piante, animali ed esseri umani, rendendo la Terra in generale perfetta per la vita”.

I problemi di fondo però non riguardano la risorsa in sé, poiché è probabile che l’acqua rimanga sufficientemente abbondante per soddisfare una terra ancora più popolosa, né sono di natura tecnica. Il punto è come questa risorsa viene gestita, o meglio, come resistere alle pressioni economiche, culturali e politiche in direzione di una cattiva gestione. Riprendendo le dure parole di Asit Biswas, esperto di acqua della Kee Kuan Yew School of public policy di Singapore, “questioni come la mancanza di soldi o la scarsità della risorsa sono tutte scuse. Il problema è ovunque la cattiva gestione”. O, come ha affermato in un contesto radicalmente diverso il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker: “Sappiamo tutti cosa fare, ma non sappiamo come farci rieleggere dopo averlo fatto”.

Perfino i governi che non hanno il problema di dover conquistare gli elettori fanno fatica a mettere in campo politiche idriche ragionevoli. Le persone ritengono l’accesso all’acqua un diritto fondamentale, e dunque qualcosa che dovrebbe essere disponibile in base alla necessità e non alla capacità o volontà di pagare. Perfino le persone che sarebbero disposte a limitare i consumi a beneficio delle future generazioni potrebbero non essere consapevoli della quantità che ne utilizzano. Il problema non è tanto l’acqua che bevono o usano per lavarsi, ma quella necessaria a produrre il cibo che mangiano o i vestiti che indossano.

A ogni modo l’acqua sembra una risorsa rinnovabile all’infinito. Dopo essere stata usata per farsi un bagno, per esempio, può essere riutilizzata per annaffiare le piante. L’acqua piovana può essere raccolta o penetrare nel terreno per riempire una falda acquifera. L’acqua che evapora dai laghi, dalle piscine o dalle cisterne, o che “traspira” nel processo fotosintetico, raggiunge l’atmosfera e alla fine verrà riciclata. Più del 60 per cento della pioggia e della neve che cade viene così restituita attraverso la “evapotraspirazione”. Tuttavia, proprio come l’acqua che ha attraversato il mare, non può essere riutilizzata finché la natura non l’avrà riciclata.

Esempi eclatanti

Il mondo di oggi fornisce molti esempi di devastazione ambientale che ci avvertono di come l’utilizzo di acqua abbia dei limiti naturali. Barche arenate nel mezzo del nulla, tra le acque svanite del lago di Aral, tra l’Uzbekistan e il Kazakistan, un tempo il quarto lago salino del mondo per grandezza. L’anno scorso Città del Capo in Sudafrica ha sfiorato il rischio di essere la prima delle grandi città del pianeta a rimanere senz’acqua. Quando la pioggia ha finalmente posto fine a una siccità durata tre anni, i livelli di acqua nei bacini idrici che riforniscono la città erano scesi al di sotto del 20 per cento e gli amministratori locali si chiedevano se fosse possibile trascinare dall’Antartide un iceberg che fornisse acqua potabile sciolta. Quattro anni prima era toccato a São Paulo, in Brasile, sfiorare il limite con i bacini idrici ridotti al 5 per cento di capacità.

Persino le sobrie valutazioni dell’ultimo Rapporto di sviluppo sull’acqua, pubblicato ogni anno dalle Nazioni Unite, hanno un vago sentore di disperazione. Nel rapporto si legge che già un quarto dell’umanità, ossia 1,9 miliardi di persone, il 73 per cento delle quali in Asia, vive in aree in cui l’acqua potrebbe raggiungere elevati livelli di scarsità (un dato da confrontare secondo altri studi con i 240 milioni di persone di un secolo fa, pari al 14 per cento della popolazione). Il numero di persone colpite dalla carenza d’acqua è quasi doppio se si prendono in considerazione quelle che si trovano per almeno un mese all’anno in condizioni di rischio.