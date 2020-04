Video

In Italia più di diecimila medici e operatori sanitari sono stati contagiati. Mentre alcuni sono a casa in quarantena, altri continuano a visitare e operare usando dispositivi che riducono, ma non sempre annullano, i rischi di contagio. Il racconto di cosa succede in due ospedali bolognesi. Il video di Davide Preti.

(Esteban Felix, Ap/Lapresse)

Paolo Venti in un’aula vuota del liceo ginnasio statale Giacomo Leopardi di Pordenone, 25 marzo 2020. (Matteo de Mayda per Internazionale)

Roma, 26 marzo 2020 (Yara Nardi, Reuters/Contrasto)

Dan Savage è un giornalista, scrittore e attivista lgbt statunitense. Nella sua rubrica di consigli sessuali e di coppia Savage Love, pubblicata in tutto il mondo e in Italia sul sito di Internazionale, risponde a lettori e lettrici che hanno difficoltà a combinare i propri desideri con quelli del partner o della società. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’amore rende liberi (Baldini+Castoldi 2015).

Tutti gli abbonati a Internazionale hanno accesso alle versioni digitali del giornale, disponibili già dal giovedì. Internazionale può essere letto in pdf, con lo sfogliatore web o sull’app per iPhone e Android.

